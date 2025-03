Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Motorradfahrerin verletzt + Versuchter Einbruch in Friseursalon + Ford zerkratzt + An Terrassentür gescheitert + Reifen zerstochen +

Ortenberg: Motorradfahrerin verletzt

Eine 52-jährige Frau aus Glauburg war am Donnerstag (27.03.2025) gegen 14:25 Uhr mit ihrem Motorrad auf der L 3184 aus Richtung Bergheim kommend in Fahrtrichtung Gelnhaar unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Hyundai Tucson einer 64-jährigen Reichelsheimerin. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Einbrecher beschädigten im Zeitraum zwischen Mittwoch (26.03.2025), 18:45 Uhr und Donnerstag (27.03.2025), 07:20 Uhr ein Fenster eines Friseursalons in der Ludwigstraße in Bad Nauheim. Die Täter stiegen jedoch nicht in den Laden ein. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Ford zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in Bad Vilbel den Lack eines blauen Ford Galaxy. Das Fahrzeug war von Dienstag (25.03.2025), 18:00 Uhr bis Mittwoch (26.03.2025), 07:45 Uhr in der "Alte Frankfurter Straße" in Höhe der Hausnummer 44 abgestellt. Die Polizei in Bad Vilbel erbittet unter Tel.: 06101 54600 Hinweise.

Butzbach: An Terrassentür gescheitert

In der Landgraf-Philipp-Straße in Butzbach versuchten Unbekannte in der Zeit von Dienstag (25.03.2025), 15:00 Uhr bis Donnerstag (27.03.2025), 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter versuchten die Terrassentür aufzubrechen, scheiterten dabei jedoch und blieben ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06033 70430 bei der Butzbacher Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines grauen Skoda Karoq zerstach ein Unbekannter auf dem Parkplatz NORD des Bad Nauheimer Bahnhofs. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (25.03.2025), 18:30 Uhr und Donnerstag (27.03.2025), 18:30 Uhr. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

