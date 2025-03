Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Durch Fenster eingestiegen + Einbrecherinnen scheitern + Scheiben eingeschlagen + Lack zerkratzt +

Friedberg (ots)

Niddatal: Durch Fenster eingestiegen

Einbrecher versuchten am Dienstag (25.03.2025) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Assenheim gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie ein Fenster im Erdgeschoss und stiegen durch dieses in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 18:50 Uhr und 21:30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Einbrecherinnen scheitern

Gegen 15:40 Uhr betraten zwei Frauen am Dienstag (25.03.2025) durch die unverschlossene Hauseingangstür ein Mehrfamilienhaus in der Homburger Straße in Bad Vilbel. Die beiden Frauen versuchten anschließend eine Wohnungstür in einem der oberen Stockwerke aufzubrechen, scheiterten mit ihrem Vorhaben jedoch und verließen das Haus wieder. Einer Zeugin fielen die beiden Unbekannten im Treppenhaus auf. Eine Täterin wird als circa 17 Jahre alt, etwa 160 cm - 170 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatte ihre langen dunklen Haare zum Zopf gebunden. Die zweite Täterin ist etwa 40 Jahre alt, 160 cm - 170 cm groß und schlank und hatte lange dunkle Haare. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beiden Frauen am Dienstag in Bad Vilbel aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, um telefonische Mitteilung unter 06031 6010.

Büdingen: Scheiben eingeschlagen

Diebe schlugen im Zeitraum von Freitag (21.03.2025), 16:00 Uhr bis Montag (24.03.2025), 09:00 Uhr in Büdingen mehrere Fensterscheiben eines Busses ein, der auf einem Schotterparkplatz in der Berliner Straße abgestellt war. Aus dem Bus entwendeten sie unter anderem einen Beamer. Die Büdinger Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06042 96480).

Friedberg: Lack zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Dienstag (25.03.2025) in Friedberg den Lack eines schwarzen VW Passat. Der Kombi war in der Zeit von 02:00 Uhr bis 09:30 Uhr in der Straße "Im Mühlfeld" abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

