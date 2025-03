Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher beschädigen Balkontür +

Friedberg (ots)

Reichelsheim: Einbrecher beschädigen Balkontür

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr beschädigten Einbrecher am Donnerstagabend (20.03.2025) die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Reichelsheimer Ahornstraße. Die Täter stiegen durch die beschädigte Tür in das Wohnhaus ein und durchwühlten mehrere Räume. Nach bisherigem Stand blieben sie ohne Beute. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Reichelsheim aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Friedberger Kriminalpolizei zu melden.

