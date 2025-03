POL-WE: + Trickdieb beklaut Senior + Baucontainer aufgebrochen + Auto kollidiert mit Schienenfahrzeug + Ein Schwerverletzter bei Unfall + Auffahrunfall auf der Autobahn +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Limeshain: Trickdieb beklaut Senior

Als ein Senior aus Rommelhausen am Samstag (15.03.2025) gegen 14:30 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, sprach ihn ein Unbekannter an. Der Mann bot dem Rentner Schmuck zum Kauf an. Er zeigte eine vermeintliche Goldkette, die er dem Herrn zur Probe um den Hals legte. Unbemerkt löste der Unbekannte dabei die echte Goldkette, die sich bereits am Hals des Rentners befand und steckte sie ein. Die wertlose Kette ließ er am Hals des Mannes hängen. Danach verließ der Trickdieb den Hof des Seniors. Den Diebstahl der Kette bemerkte dieser erst später. Die Tat ereignete sich in der Ostheimer Straße. Der Dieb wird als 35 - 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und etwas kräftig beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch und trug ein graues Oberteil, eine schwarze Weste, eine dunkelblaue Jeans mit Löchern und weiße Sneaker. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wem ist eine Person bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugen können sich in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 melden.

Butzbach: Baucontainer aufgebrochen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes knackten Diebe auf einer Baustelle im Griedeler Neubaugebiet das Schloss eines Baucontainers und ließen mehrere Werkzeuge und Arbeitsmittel mitgehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (14.03.2025), 14:00 Uhr und Montag (17.03.2025), 07:00 Uhr. Die Butzbacher Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06033 70430).

Rockenberg: Auto kollidiert mit Schienenfahrzeug

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Triebwagen kam es am Montagabend (17.03.2025) gegen 18:00 Uhr am Bahnübergang in der Griedeler Straße in Rockenberg. Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer aus Langgöns stieß mit seinem Yaris auf dem Bahnübergang mit dem Schienenfahrzeug zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.500 EUR.

Altenstadt: Ein Schwerverletzter bei Unfall

Ein Schwerverletzter und mindestens 14.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Vogelsbergstraße in Altenstadt am Montagvormittag (17.03.2025). Gegen 10:00 Uhr war ein 51-jähriger Altenstädter mit seinem Hyundai Tucson auf der Vogelsbergstraße in Richtung Büdingen unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand parkenden BMW 120d. Durch den Aufprall wurde der BMW auf einen davor parkenden Opel Insignia geschoben, der wiederum auf einen davorstehenden Mercedes C200 prallte. Der 69-jähriger Beifahrer im Hyundai erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rosbach - A5: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Montagmorgen (17.03.2025) befuhr eine 64-jährige Frau aus Gießen gegen 07:35 Uhr mit ihrem VW Caddy die A5 in Richtung Frankfurt. In Höhe der Anschlussstelle Friedberg musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 59-jährige Staufenberger bremste seinen VW Passat rechtzeitig ab. Ein 59-jähriger Ford Transit-Fahrer aus Sachsen-Anhalt fuhr auf den Passat auf und schob diesen auf den Caddy. Der Passat-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 37.000 EUR.

