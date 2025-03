Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher stehlen Armbanduhr + Zwei Einbrüche in Assenheim + Ford Focus gestohlen + Einbruchsversuch in der Nacht + Geldbörse geklaut + Leiter ausgenutzt + Fenster bei Aufbruchsversuch beschädigt +

Friedberg (ots)

Rockenberg: Einbrecher stehlen Armbanduhr

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Oppershofener Fliederweg nutzten Einbrecher am Freitag (14.03.2025) zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr aus. Die Täter beschädigten eine Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten eine Armbanduhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Oppershofener Neubaugebiet aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Niddatal: Zwei Einbrüche in Assenheim

Einbrecher schlugen am Freitag (14.03.2025) gleich doppelt in Assenheim zu. In der Zeit von 16:20 Uhr bis 20:15 Uhr drangen sie durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Altkönigstraße ein, durchsuchten verschiedene Räume und ließen Schmuck mitgehen. Zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr stiegen die Unbekannten durch ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Fontane-Straße ein. Hier erbeuteten die Täter Bargeld, eine Kamera und Kopfhörer. Zeugen, die am Freitag in Assenheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Reichelsheim: Ford Focus gestohlen

Autodiebe stahlen im Zeitraum von Montag (10.03.2025), 22:00 Uhr bis Dienstag (11.03.2025), 07:00 Uhr einen blauen Ford Focus, der in einem Hof im Hainweg in Weckesheim abgestellt war. Wie die Diebe die Sicherung des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen FB-AK 8777 überwanden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl des Fords beobachtet? Wem ist der blaue Focus mit dem Kennzeichen FB-AK 8777 nach Dienstagabend noch aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben? Unter der Rufnummer 06031 6010 nimmt die Polizeistation Friedberg Informationen entgegen.

Ranstadt: Einbruchsversuch in der Nacht

Gegen 00:50 Uhr versuchte ein Unbekannter am Sonntag (16.03.2025) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Ranstadt einzudringen. Die Sicherung der Hauseingangstür konnte der Täter jedoch nicht überwinden. Er trug eine Mütze und führte einen Rucksack mit sich. Zeugen, denen eine solche Personen in Ranstadt aufgefallen ist, können unter Tel.: 06031 6010 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufnehmen.

Bad Nauheim: Geldbörse geklaut

Am Samstag (15.03.2025) schlug ein Dieb zwischen 03:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Scheibe eines schwarzen Smart fortwo ein und griff sich eine Geldbörse, die im Fahrzeug abgelegt war. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Küchlerstraße in Bad Nauheim in Höhe der Hausnummer 9. Die Polizei in Friedberg erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Ortenberg: Leiter ausgenutzt

Über eine Leiter gelangten Einbrecher auf das Dach eines Carports in der Niddertalstraße in Eckartsborn. Vom Dach aus brachen die Unbekannten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Was genau die Täter stahlen, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag (08.03.2025) bis Freitag (14.03.2025), 14:00 Uhr. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Karben: Fenster bei Aufbruchsversuch beschädigt

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (06.03.2025), 17:00 Uhr und Montag (10.03.2025), 09:00 Uhr versuchten Unbekannte ein Fenster einer Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karbener August-Bebel-Straße aufzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell