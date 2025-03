Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Schnellrestaurant + Tatverdächtiger nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen + Rüttelplatte geklaut +

Friedberg (ots)

Florstadt: Einbruch in Schnellrestaurant

Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (19.03.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Straße "In der Grobach" in Nieder-Mockstadt. Die Täter brachten einen Tresor aus dem Restaurant ins Freie und verluden ihn vermutlich in ein wartendes Fahrzeug. Zeugen, denen ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist oder die andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Tatverdächtiger nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Gegen 14:20 Uhr meldete der Polizei am Dienstag (18.03.2025) ein Anwohner der Kleeberger Straße, dass ein Mann aus der offenstehenden Garage das Fahrrad des Butzbachers geschoben habe und damit wegfahren wollte. Auf Ansprache durch den Anwohner ließ der Mann das Fahrrad stehen und flüchtete in Richtung Kantstraße. Kurze Zeit später ging eine weitere Meldung über einen versuchten Fahrraddiebstahl bei einem Reiterhof ein. Die Personenbeschreibungen stimmten überein. Einem Zeugen fiel die Person in der Butzbacher Innenstadt auf. Er verständigte die Polizei, die in der Nähe des Hallenbades die beschriebene Person antraf und kontrollierte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Echzell. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Butzbacher Polizeistation wurde der 35-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Die Ermittler der Butzbacher Polizei prüfen zudem, ob er mit weiteren ähnlichen Taten in Verbindung steht.

Ober-Mörlen: Rüttelplatte geklaut

Diebe erbeuteten auf einer Baustelle in der Steinkopfstraße in Ober-Mörlen eine Rüttelplatte. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (17.03.2025), 23:00 Uhr bis Dienstag (18.03.2025), 07:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell