POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Gelände des EKG in Adenau - Zeugenaufruf

Mayen, Wasserpförtchen (ots) - Im Tatzeitraum 20.04.2024; 19:00 Uhr - 22.04.2024; 18:15 Uhr wurde ein, im Wasserpförtchen in Mayen geparkter PKW, augenscheinlich vorsätzlich mittels einer unbekannten Feuerquelle beschädigt. An dem PKW entstand Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr