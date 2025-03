Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falsche Handwerker erbeuten fünfstellige Summe + Nissan zerkratzt +

Friedberg (ots)

Butzbach: Falsche Handwerker erbeuten fünfstellige Summe

Gegen 11:00 Uhr klingelte am Dienstag (18.03.2025) ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Butzbach. Der Unbekannte gab sich gegenüber einer Hausbewohnerin als Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers aus. Während der Mann mit der Hausbewohnerin ins Badezimmer ging, betrat eine Frau die Wohnung, die der Bewohnerin lediglich kurz als Kollegin des Mannes vorgestellt wurde. Der falsche Handwerker sagte, dass seine Kollegin in den anderen Räumen nach dem Rechten schaue. Er lenkte die Dame im Badezimmer ab, während die Begleiterin des Unbekannten unbemerkt die Wohnung durchsuchte. In einem Schrank fand sie mehrere Geldkassetten mit einer niedrigen fünfstelligen Summe Bargeld. Anschließend kam die Diebin ins Bad zurück und sagte, dass sie fertig sei, woraufhin das Diebespärchen gegen 11:15 Uhr die Wohnung wieder verließ. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm - 180 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Kinnbart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Begleiterin wird als 25 - 30 Jahre alt, circa 160 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Zeugen, denen am Dienstag das Pärchen aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden. Die Polizei empfiehlt, sich zu versichern, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Hirzenhain: Nissan zerkratzt

Den Lack eines roten Nissan Micra zerkratzte ein Unbekannter im Schneiderweg in Hirzenhain. Das Fahrzeug parkte in der Zeit von Montag (17.03.2025), 19:00 Uhr bis Dienstag (18.03.2025), 16:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480).

