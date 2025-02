POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Verkehrsunfallflucht beim ASV Mörsch

Mutterstadt/Schifferstadt (ots) - Zunächst wurden am Montagvormittag durch Beamte der Polizei Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen in der Mutterstadter Straße durchgeführt. Bei insgesamt 30 gemessenen Fahrzeugen mussten acht Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden. Ein Fahrer fuhr mit gemessenen 95 km/h bei erlaubten 70 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt in Flensburg. Anschließend wurden am Südbahnhof in ...

