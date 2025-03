POL-WE: + Auf Überdachung geklettert + Durch Fenster eingestiegen + Einbruch in Einfamilienhaus + Versuchte Einbrüche am Wochenende + Eingangstüren halten stand + Tablet und Bargeld gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Rosbach: Auf Überdachung geklettert

Einbrecher kletterten in der Straße "Ahornplatz" in Nieder-Rosbach auf die Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses und gelangten so zu einem gekippten Fenster im Obergeschoss. Dieses brachen die Täter auf und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen zwei Armbanduhren, Schuhe und Kleidungsstücke mitgehen. Die Kripo Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind in der Zeit von Samstag (22.03.2025), 15:00 Uhr bis Sonntag (23.03.2025), 01:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Durch Fenster eingestiegen

Nachdem sie ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Ockstadt beschädigten, stiegen Diebe am Freitag (21.03.2025) zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr in das Wohnhaus ein. Sie entwendeten einen Tresor. Zeugen der Tat können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Altenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Montag (17.03.2025) bis Sonntag (23.03.2025), 15:35 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Römerbrunnen" in Altenstadt ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Versuchte Einbrüche am Wochenende

Gegen 06:40 Uhr versuchten zwei Männer am Sonntagmorgen (23.03.2025) in die Büroräume der Pfarrei in der Zanderstraße einzusteigen. Ein Zeuge überraschte die Täter, woraufhin diese flüchteten. Beide Männer wurden als klein bis mittelgroß beschrieben und trugen Sturmhauben. Einer der Täter war mit einer schwarzen Jacke und einer hellen Jogginghose bekleidet, der andere komplett schwarz angezogen. Im Zeitraum zwischen Samstag (22.03.2025), 14:00 Uhr und Sonntag, 08:45 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der Ludwigstraße aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Sicherung der Tür. In beiden Fällen nimmt die Polizei in Friedberg Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Eingangstüren halten stand

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag (21.03.2025) bis Samstag (22.03.2025) in zwei Geschäfte in Friedberg einzubrechen. Zwischen 21:45 Uhr und 08:30 Uhr versuchten sie in eine ehemalige Bäckerei in der Usagasse zu gelangen. Die Eingangstür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 10:30 Uhr machten sich Einbrecher an der Eingangstür eines Nähgeschäfts in der Hanauer Straße zu schaffen. Auch hier blieben die Täter im Versuchsstadium stecken. Die Friedberger Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Tablet und Bargeld gestohlen

Durch den Hintereingang versuchte ein Unbekannter am Samstag (22.03.2025) gegen 00:15 Uhr in ein Restaurant am Butzbacher Marktplatz einzudringen. Die Zugangstür gab den Aufbruchsversuchen jedoch nicht nach. Mehr Erfolg hatte ein Dieb am Dienstagabend (18.03.2025) gegen 20:15 Uhr. Dort verschaffte er sich Zutritt zu einem Gebäude in der Griedeler Straße und drang schließlich in eine Physiotherapiepraxis ein. Er ließ ein Tablet und 15 EUR Bargeld mitgehen. Zeugen können sich mit Hinweisen zu beiden Taten an die Polizeistation Butzbach wenden (Tel.: 06033 70430).

Florstadt: Ein Leichtverletzter, 8.500 EUR Schaden

Am Freitag (21.03.2025) fuhr ein 53-jähriger VW Caddy-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Gießen kommend von der A 45 bei Florstadt ab. An der Einmündung zur B 275 übersah er nach ersten Erkenntnissen den von links kommenden Daimler CLA 200 eines 26-jährigen Florstädters. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 26-jährige trug leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von 8.500 EUR.

Friedberg: Plakate angezündet

In der Nacht zu Samstag (22.03.2025) stellten Beamte der Polizeistation Friedberg kurz nach 02:00 Uhr insgesamt vier brennende Werbeplakate im "Grüner Weg" und der Frankfurter Straße fest. Die Beamten löschten die brennenden Plakate. An den Straßenlaternen, an denen die Werbeplakate angebracht waren, entstand kein Sachschaden. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Rockenberg: 20-Jähriger bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es in der Nacht zu Sonntag (23.03.2025) auf der Hauptstraße in Oppershofen. Gegen 00:20 Uhr erfasste ein Taxi einen 20-jährigen Mann aus Frankfurt. Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Frankfurter in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.

Karben: Einbrecher gehen leer aus

Bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus im Lindenweg in Klein-Karben einzusteigen, beschädigten die Täter sowohl die Hauseingangs- als auch die Terrassentür. Die Bemühungen waren jedoch vergebens. Den Unbekannten gelang es nicht, in das Haus einzudringen. Sie blieben ohne Beute. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (19.03.2025), 16:00 Uhr und Donnerstag (20.03.2025), 09:00 Uhr. Unter der Rufnummer 06031 6010 nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg Hinweise entgegen.

Bad Nauheim: In Wohnung eingedrungen

Durch eine unverschlossene Eingangstür gelangten Unbekannte am Samstag (22.03.2025) in ein Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Nieder-Mörlen. Zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit unbekannt. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo (Tel.: 06031 6010).

