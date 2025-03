Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Einfamilienhaus eingestiegen + Versuchter Einbruch in Pfarramt + Zwei Leichtverletzte bei Unfall + Getränke aus Automaten gestohlen + Portemonnaie und Ladekabel geklaut +

Friedberg (ots)

Rosbach: In Einfamilienhaus eingestiegen

Einbrecher beschädigten in der Zeit von Sonntag (16.03.2025), 08:00 Uhr bis Sonntag (23.03.2025), 09:30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses im Hessenring in Nieder-Rosbach und stiegen so in das Wohnhaus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Versuchter Einbruch in Pfarramt

Im Zeitraum von Freitag (21.03.2025), 15:00 Uhr bis Montag (24.03.2025), 10:00 Uhr versuchten Unbekannte in das Pfarramt in der Friedberger Haagstraße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch an der Eingangstür und gingen leer aus. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Rosbach: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Am Montag (24.03.2025) war eine 71-jährige Frau aus Friedberg gegen 13:55 Uhr mit ihrem Mazda CX-3 auf der B 455 aus Richtung Friedberg kommend in Fahrtrichtung Ober-Rosbach unterwegs. Hierbei geriet die Friedbergerin auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden Seat Cupra eines 45-jährigen Mannes aus dem Enzkreis (Baden-Württemberg) zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 EUR geschätzt. Ein Atemalkoholvortest bei der 71-Jährigen ergab einen Wert von 2,04 Promille. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Gedern: Getränke aus Automaten gestohlen

Ein Dieb schlug zwischen Montag (24.03.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (25.03.2025), 02:25 Uhr die Scheibe eines Getränkeautomaten in der Amthofstraße in Wenings ein. Der Täter ließ fünf Getränkedosen mitgehen. Am Automaten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 EUR. Unter der Rufnummer 06042 96480 können sich Hinweisgeber an die Polizei in Büdingen wenden.

Friedberg: Portemonnaie und Ladekabel geklaut

Aus einem vermutlich unverschlossenen Toyota Verso ließ ein Langfinger in Friedberg ein Portemonnaie und ein Ladekabel mitgehen. Der blaue Toyota parkte von Freitag (21.03.2025), 17:30 Uhr bis Sonntag (23.03.2025), 12:45 Uhr "Im Mühlfeld" in Friedberg. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

