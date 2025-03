Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Haustür hält stand + Diebe machen Beute auf Baustellen + Mehrfach Diesel abgezapft + Tasche aus Linienbus gestohlen + Geldbörse aus Opel gestohlen + Farbschmiererei - Weitere Zeugen gesucht! +

Nidda: Haustür hält stand

Einbrecher versuchten im Zeitraum von Donnerstag (20.03.2025), 09:00 Uhr bis Sonntag (23.03.2025), 17:30 Uhr die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Klingelfeld" in Unter-Schmitten gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten jedoch mit ihrem Versuch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Diebe machen Beute auf Baustellen

Gegen 19:15 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte am Dienstag (25.03.2025) Zutritt zu einer noch im Bau befindlichen Doppelhaushälfte im Kastanienweg in Ober-Mörlen. Sie ließen mehrere Arbeitsgeräte im Wert von insgesamt knapp 6.000 EUR mitgehen. Die beiden Männer verließen etwa gegen 19:30 Uhr die Baustelle wieder. In der Nacht zu Mittwoch (26.03.2025) drangen vermutlich die beiden gleichen Täter gegen 03:45 Uhr in einen Rohbau in der Eichkopfstraße ein. Hier stahlen sie zwei Werkzeuge mit einem Gesamtwert von 1.250 EUR. Kurz vor 04:00 Uhr verließen die Diebe den Rohbau. Einer der beiden Täter wird als 20 - 40 Jahre alt, etwa 175 cm - 185 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Mütze, eine beige/graue Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Täter wird ebenfalls auf 20 - 40 Jahre alt geschätzt und war 170 cm - 180 cm groß, hatte eine korpulente Statur sowie helle Haare. Er war mit einem schwarzen Oberteil und einer kakifarbenen Hose bekleidet. Die Butzbacher Polizei bittet Zeugen, denen die beschriebenen Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, sich telefonisch unter 06033 70430 zu melden.

Rosbach: Mehrfach Diesel abgezapft

Dieseldiebe zapften in den vergangenen drei Wochen mehrfach Kraftstoff aus Baufahrzeugen ab, die auf der derzeit gesperrten L 3204 zwischen Rodheim und Nieder-Wöllstadt abgestellt waren. Die letzte Tat ereignete sich in der Nacht von Montag (24.03.2025) auf Dienstag (25.03.2025). Insgesamt erbeuteten die Diebe dabei knapp 480 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Daimler zerkratzt

Den Lack eines blauen Daimler 140 zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag (25.03.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (26.03.2025), 07:00 Uhr in Klein-Karben. Das Fahrzeug war im Ahornweg abgestellt. Die Bad Vilbeler Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Tasche aus Linienbus gestohlen

Am Mittwochmittag (26.03.2025) gelang es einem Dieb auf dem Busstellplatz am Friedberger Bahnhof einen verschlossenen Linienbus zu öffnen. Der Langfinger griff sich im Bus die Tasche des Busfahrers, in der sich auch ein Portemonnaie befand. Die Tat ereignete sich gegen 13:15 Uhr. Verdächtige Beobachtungen können unter Tel.: 06031 6010 der Polizei in Friedberg mitgeteilt werden.

Wölfersheim: BMW beschädigt

Im Laufe des Mittwochs (26.03.2025) beschädigte ein Unbekannter in Berstadt den Lack eines grauen BMW X3. Der BMW parkte zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Industriestraße in Höhe der Hausnummer 22. Hinweise bitte an die Friedberger Polizei (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Geldbörse aus Opel gestohlen

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Opel Astra entwendete ein Dieb in der Ringstraße in Ilbenstadt eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (26.03.2025) zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr. Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Zeugen an die Polizei in Friedberg wenden.

Bad Vilbel: Farbschmiererei - Weitere Zeugen gesucht!

Zeugen beobachteten am Mittwochabend (26.03.2025) gegen 18:30 Uhr einen jungen Mann, der im Berkersheimer Weg in Bad Vilbel die Wand einer Durchfahrt zum Hinterhof eines Grundstücks mit roter Farbe besprühte. Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete dieser zu Fuß über den Berkersheimer Weg in die Goethestraße. An der Ecke zur Siesmayerstraße stieg der Unbekannte in einen wartenden schwarzen Toyota mit BÜD-Kennzeichen. Das schwarze Fahrzeug fuhr daraufhin über die Frankfurter Straße in Richtung Frankfurt davon. Der Mann wird als Anfang 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen hellen Teint, kurze, krause schwarze Haare und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Bekleidet war der Sprayer mit einem hellblauen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und grauen Turnschuhen. Außerdem trug er einen olivgrünen Rucksack auf dem Rücken. Zeugen, denen der beschriebene junge Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität oder das genutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeistation Bad Vilbel aufzunehmen (Tel.: 06101 54600).

Büdingen: Golf geöffnet

Ein junger Mann Anfang 20 öffnete in Lorbach am Donnerstag (27.03.2025) gegen 03:15 Uhr einen unverschlossenen blauen VW Golf Plus. Der Täter ließ eine angebrochene 1,5 l-Flasche Cola mitgehen. Das Fahrzeug parkte in der Herrnhuter Straße. Der junge Mann trug eine Mütze und hatte einen dunkleren Teint. Zeugenhinweise können an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 gerichtet werden.

