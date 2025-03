Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Radfahrerin schwer verletzt, Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Schöneck war am Sonntagnachmittag (30.03.2025) gegen 13:35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der B 521 aus Richtung Niederdorfelden in Fahrtrichtung Büdesheim unterwegs. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug überholte die Radfahrerin in Höhe einer Gärtnerei. Hierbei touchierte das Fahrzeug die Fahrradfahrerin mit dem Außenspiegel. Die Radfahrerin stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Klinik. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Ein Sachverständiger nahm noch am Nachmittag die Arbeit an der Unfallstelle auf. An der Unfallstelle blieb der rechte Außenspiegel des unfallverursachenden Fahrzeugs zurück. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Toyota Aygo, einen Citroen C1 oder einen Peugeot 107 handeln. Zur Farbe des Autos liegen derzeit noch keine konkreten Angaben vor. Die Bad Vilbeler Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Personen, denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist, an dem der rechte Außenspiegel fehlt oder das Unfallschäden aufweist (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

