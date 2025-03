POL-NOM: Zwei E-Scooter mit alten Kennzeichen

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Mittwoch, 05.03.2025, 09:10 Uhr Einbeck (mho) Am Mittwochmorgen kam es in einem Geschäft in der Straße Altendorfer Tor zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 27-jährige Geschädigte vergaß beim Bezahlvorgang an der Kasse ihre Geldbörse. Als sie kurze Zeit später zum Geschäft zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Geldbörse durch eine unbekannte Person entwendet ...

