Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, L 580 von Markoldendorf in Richtung Einbeck, Dienstag 04.03.2025

Einbeck (mho)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es im Laufe des Dienstag in Einbeck.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein vor einem Kreisel befindliches Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gedrückt und geriet so in den Gegenverkehr. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Glücklicherweise kam es zu keinen weiteren Unfällen.

Insgesamt entstand Sachschaden i.H.v. circa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell