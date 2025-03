POL-NOM: Diebstahl von Fahrradteilen

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Dünenangerstraße, Montag, 03.03.2025, 22.35 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) - Neues Versicherungsjahr vergessen. Am Montag gegen 22.35 Uhr hat eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer auf der Dünenangerstraße in Langenholtensen kontrolliert. Der 24-jährige Mann aus Langenholtensen hatte an seinem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen vom letzten Jahr ...

