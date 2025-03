POL-NOM: Autofahrer versucht durch Absperrung zu fahren

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Wienser Straße, Montag, der 03.03.2025, 15:15 Uhr. Ein 62- jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, ohne ein gültiges Kennzeichen am Anhänger angebracht zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

