Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegen

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße / Hollenstedter Straße, Sonntag, 20.55 Uhr

MORINGEN (Wol) - Zwei leicht Verletzte.

Am Sonntag gegen 20.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Ilsede (Kreis Peine) die Hollenstedt Straße in Richtung Northeimer Straße (Bundesstraße 241). Als er mit seinem Auto links auf die B241 einbog, übersah er das bevorrechtigte Auto, welches in Richtung Moringen fuhr. Eine Kollision konnte durch den 33-jährigen Northeimer nicht mehr verhindert werden.

Bei dem Unfall wurde der Northeimer und die 18-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen leicht verletzt. Beide Personen mussten vor Ort behandelt werden. Die 18-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell