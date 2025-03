Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Uslar (ots)

Uslar, (go), Rosenstraße, Dienstag, der 04.03.2025, 16:23 Uhr. Ein 52- jähriger Fahrer aus Uslar nahm mit seinem E-Scooter, ohne gültige Versicherung, am Straßenverkehr teil. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal darauf hin, dass zum Stichtag 01. März ein neues Versicherungskennzeichen benötigt wird. Wer noch nicht von blau auf grün gewechselt halt, sollte sein Fahrzeug stehen lassen und sich zunächst um einen neuen Versicherungsschutz kümmern. Das fahren mit den alten/blauen Kennzeichen stellt eine Straftat dar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell