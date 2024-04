Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Gewinnspielbetrug

Halver (ots)

Eine 66-jährige Halveranerin setzt sich mit einer Anzeige gegen mutmaßliche Gewinnspiel-Betrüger zur Wehr. Nach mehreren Anrufen eines Lotterie-Betreibers sollte sie monatlich Geld zahlen. Sie schilderte den Polizeibeamten den Ablauf, wie er typisch für solche Betrugsversuche ist: Auf Geratewohl melden sich die Anbieter am Telefon. Die Halveranerin bekam Anfang April gleich mehrere Anrufe. Sie ist sich sehr sicher, keine persönlichen Daten genannt zu haben. Die Anrufer kannten jedoch ihre Kontodaten. Die Frau sollte diese Daten mit "Ja" "bestätigen". Das tat sie. Angeblich ging es um die Kündigung eines bestehenden Vertrages. Am Donnerstag dieser Woche lag Post der Lotterie in ihrem Briefkasten. Die Anbieter bestätigten einen Vertragsabschluss und kündigten an, ab sofort monatlich 79 Euro abzubuchen. Die Halveranerin reagierte richtigerweise sofort, nahm Kontakt auf mit ihrer Bank, um Abbuchungen zu stoppen, und erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Betrugsverdachts.

Telefonische Vertragsabschlüsse sind kritisch, aber grundsätzlich möglich. Oftmals behaupten die Anrufer fälschlicherweise, dass bereits ein Vertrag existiere. Werbeanrufe ohne vorherige Zustimmung sind nicht erlaubt. Möglicherweise haben Betroffene zuvor an einem kostenlosen Gewinnspiel teilgenommen und dabei ihre Einwilligung gegeben. Es gelten umfangreiche Rechte für Verbraucher bei Vereinbarungen am Telefon. Die müssen jedoch in Anspruch genommen werden. Die Verbraucherzentrale rät davon ab, bei solchen Anrufen "Ja" zu sagen. Diese Aufnahme könnte dazu verwendet werden, eine angebliche Zustimmung zu einem Vertrag zu "beweisen".

Ist es passiert, sollten Betroffene rasch reagieren: Abbuchungen kann bei der eigenen Bank widersprochen werden. Die Verbraucherzentrale bietet im Internet Musterbriefe, um Verträge zu widerrufen. Betroffene sollten Anzeige bei der Polizei stellen. Dazu ist es wichtig, die angezeigten Rufnummern sowie Zeitpunkt des Anrufes und die Namen der (angeblichen) Gesprächspartner nennen zu können. Es gibt eine Vielzahl von Betrugsmethoden zum Thema "Lotterie". So viel ist sicher: Die Angerufenen "gewinnen" nichts. Weitere Infos und Tipps unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell