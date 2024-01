Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich 5 mal bestand bei Verkehrskontrollen im Eichsfeld der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln

Eichsfeld (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende schöpften die Beamten gleich 5 mal den Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Am Samstag um 12:10 Uhr wurde eine 41jährige E-Scooter-Fahrerin in der Hertzstr. von Leinefelde gestoppt. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Der Fahrzeugführerin war es vermutlich nicht bewußt, dass E-Scooter mit zu den Kraftfahrzeugen zählen und somit unter die Anwendung des § 24a StVG (0,5 Promille-Grenze) fallen. Kurz nach 16:00 Uhr wurde der Führer eines Pkws zwischen den OL Hohengandern und Gerbershausen einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm zeigte der Vortest ein positives Ergebnis, diesmal auf Cannabis. Beide Fahrzeugführer gaben an, die Betäubungsmittel legal aufgrund einer ärztlichen Verschreibung zu konsumieren. Dies befreit sie jedoch nicht von den Straßenverkehrsvorschriften. Ebenfalls positiv auf Cannabis reagierte ein Vortest bei einem 26jährigen jungen Mann, welcher in der Nacht vom Samstag zu Sonntag einen Daimler-Benz CLS 350 gegen 04:40 Uhr in Heiligenstadt, in der Theodor-Storm-Str. führte. Am Sonntag wurde gegen 12:50 Uhr ein Renault Clio in der Leinefelder Boschstraße kontrolliert. Bei dem 33-jährigen Kraftfahrzeugführer schlug der Vortest positiv auf Cannabis an. Den Nachtrunk unterschätzte ein am Sonntag gerade 27 Jahre alt gewordener Führer eines Pkw Audi. Als er gegen 11:40 Uhr in der Leinefelder Bahnhofstraße kontrolliert wurde, zeigte der Atemalkoholvortester noch einen Wert von 0,54 Promille an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell