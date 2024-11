Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rosenfeld/ Lkr. Rottweil) Unfall bei starken Regen auf der Landesstraße 409 (19.11.2024)

Rosenfeld (ots)

Rund 19.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, den ein Autofahrer am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr auf der Landesstraße 409 zwischen heiligenzimmern und Vöhringen verursacht hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Fiat Tipo geriet auf der Fahrt in Richtung Vöhringen mit seinem Auto auf der nassen Straße ins Schleudern, kam in der Folge nach links von der Straße ab und rutschte in der Folge mehrere Meter einen Abhang hinunter. Nach einer Kollision mit einem dortigen baum blieb der Wagen stehen. Der junge Mann konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien, verletzte sich jedoch bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der demolierte Fiat, an dem ein Schaden in Höhe von rund 19.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

