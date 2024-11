POL-KN: (Steißlingen-Schoren, Lkr. Konstanz) Unbekannter schleicht sich in Wohnhaus und entwendet Bargeld - Polizei bittet um Hinweise (16.11.2024)

Tuttlingen (ots) - Am Montag ist es in der Eltastraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 17:45 Uhr vermutlich beim Wenden einen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 12 geparkten schwarzen Ford Focus. Dabei entstanden ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher ...

mehr