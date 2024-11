Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Verletzte Person nach Zusammenstoß auf Kreuzung (18.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen hat sich in der Karlstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Person Verletzungen zugezogen hat. Eine 30-jährige Frau fuhr mit einem Audi A3 auf der Karlstraße in Richtung Bergstraße. Auf der Kreuzung zur Bergstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Opel Astra eines 45-jährigen Mannes.

Der Mann erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schaden am Opel beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell