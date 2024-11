POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Obi-Parkplatz - E-Scooterfahrer prallt gegen Auto (18.11.2024)

Wellendingen (ots) - Im Laufe des frühen Montagabends ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rottweiler Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr hebelte der Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoß auf und gelangte so in die Innenräume. ...

