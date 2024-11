Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Rund 16.000 Euro Blechschaden bei Unfall (18.11.2024)

Schramberg (ots)

Rund 16.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montag, gegen 18 Uhr, im Einmündungsbereich der Landesstraße 419 und der Bundesstraße 462 passiert ist. Eine 20-jährige Fahrerin eines Fiat Punto war auf der L 419 von Heiligenbronn herkommend in Richtung Sulgen unterwegs und bog an der Einmündung nach links in Richtung B 462 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat Punto eines 20-Jährigen, der ihr auf der L 419 entgegenkam. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. An den beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe je rund 8.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

