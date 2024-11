Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrer übersieht Fußgängerin im Parkhaus- eine verletzte Person (18.11.2024)

Schramberg (ots)

Am Montagnachmittag ist es im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Berneckstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin leichte Verletzungen davontrug. Ein 37-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo fuhr rückwärts aus einem Stellplatz heraus und stieß hierbei mit einer 65-Jährigen zusammen, die an dem Alfa vorbeilief. Hierbei verletzte sich die Frau leicht. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzte. Eine Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Am Auto entstand kein Schaden.

