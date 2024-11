Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Raub auf der Karlstraße - Zeugenaufruf (16.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es ist es gegen Mitternacht auf der Karlstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 24-Jähriger war mit einem VW Touran auf der Suche nach einem Geldautomaten, als sich vier bis fünf Personen zu dem Auto begaben und es stoppten. Dann fing die Personengruppe an, auf das Auto zu schlagen und öffnete die Fahrertür. Den jungen Mann zogen sie aus dem Auto und schlugen auf ihn ein. Weiterhin entwendeten sie seinen Geldbeutel. Anschließend flüchtete sie zu Fuß. Mit einem Rettungswagen kam der leicht verletzte Fahrer ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zum Tatgeschehen sucht die Polizei unter der Telefonnummer 07720 / 85000 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

