Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Unfälle im Rahmen einer Oldtimerausfahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seitenroda/ Waltersdorf: Im Rahmen einer Oldtimerausfahrt ereigneten sich am Sonntag zwei Unfälle mit verletzten Personen. Da der Streckenabschnitt während der Ausfahrt für den öffentlichen Verkehr gesperrt war, handelte es sich nicht um Verkehrsunfälle im rechtlichen Sinne. Der erste Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Landstraße zwischen Kahla und Seitenroda. Ein 65-jähriger Kradfahrer kam hier in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden. Zwei Streckenposten (15 und 16 Jahre) halfen dem Fahrer das Krad wider auf die Straße zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch ein 56-jähriger Wartburgfahrer ebenso von der Straße ab und kollidierte mit den zwei Streckenposten. Dadurch wurde ein Jugendlicher schwer und einer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Knapp vierzig Minuten später setzte auf der Strecke zwischen Waltersdorf und Tröbnitz Starkregen ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Kleinkrafträder auf der Strecke. Wegen des Regens bremste ein 45-Jähriger sein Moped ab. Dies bemerkte die dahinterfahrende 44-Jährige zu spät, sodass es zur Kollision beider Mopeds kam. Beide Kradfahrer stürzten und wurden verletzt, die 44-Jährige sogar schwer. Ein 17-Jähriger nebst seinem Sozius, welcher mit seinem Moped hinter den beiden Erstgenannten fuhr, bemerkte dies, wich aus und kam ebenso zu Fall. Dadurch erlitt auch der 17-Jährige leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die Stecke für knapp eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell