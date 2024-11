Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter legt Feuer in leerstehendem Gebäude - Polizei bittet um Hinweise (18.11.2024)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag ein Feuer in einem Gebäude in der Dillstraße gelegt. Gegen 15.40 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass es in einem leerstehenden Haus an der Einmündung Dillstraße/Württembergerhofweg brenne. Vor Ort stellten die Polizisten in den mittlerweile heruntergekommenen Räumen eines ehemaligen Restaurants eine in Flammen stehende Matratze fest. Die ebenfalls umgehend ausgerückte Stockacher Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Gebäudes des ehemaligen "Asia Wok" beobachtet haben, oder Personen, die sonst Hinweise auf den Verursacher des Brandes geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell