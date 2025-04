POL-WE: ROADPOL Speedmarathon am 9.4.2025 - Polizei gibt Messstellen bekannt

Friedberg (ots) - Butzbach: Trickdiebe auf Einkaufsmarktparkplatz Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der John-F.-Kennedy-Straße in Butzbach sprach ein Unbekannter am Mittwoch (02.04.2025) gegen 17:50 Uhr eine Kundin an, die gerade ihren Einkauf im Kofferraum ihres braunen Golf Plus verstaut hatte. Die 68-Jährige drehte sich daraufhin zu dem Mann, der um Hilfe ...

