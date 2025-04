POL-WE: + Am Morgen eingebrochen + Drei Trickdiebe auf Parkplatz + Einbruch in Blumengeschäft + Gegen Außenspiegel getreten + Einbruchsversuch am Schloss + Zigarettenautomat aufgebrochen + und mehr... +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg: Am Morgen eingebrochen

Zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte ein Einbrecher am Samstag (05.04.2025) die Terrassentür eines Wohnhauses in der Pfingstweide und gelangte so in mehrere Räume. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Wölfersheim: Drei Trickdiebe auf Parkplatz

Nachdem sie ihren Einkauf auf dem Rücksitz ihres grauen Opel Astras verstaut hatte, sprach ein Unbekannter die 82-jährige Kundin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Berstadt an. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und lenkte sie dadurch ab. Dies nutzte ein Mittäter aus, um unbemerkt aus der auf dem Rücksitz abgestellten Handtasche das Portemonnaie der Frau zu entnehmen. Als sein Komplize den Geldbeutel an sich genommen hatte, beendete der Unbekannte das Gespräch zügig. Die beiden Trickdiebe stiegen anschließend zu einer dritten Person in einen grauen Peugeot mit HH-Kennzeichen. Die Tat ereignete sich am Freitagmittag (04.04.2025) gegen 13:45 Uhr. Der Unbekannte, der die 82-Jährige ablenkte, wird als circa 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen hellen Teint und sehr kurze, dunkelblonde Haare. Der Mann habe ein helles, langärmeliges Oberteil getragen. Zeugen, denen diese Person, ihre Begleiter oder der graue Peugeot mit HH-Kennzeichen aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Einbruch in Blumengeschäft

Gegen 03:45 Uhr drangen Einbrecher am Freitag (04.04.2025) durch ein Fenster in ein Blumengeschäft in der Friedberger Hospitalgasse ein. Sie ließen unter anderem ein Tablet, Bargeld Briefmarken und eine Jacke mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: In unbewohntes Haus eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (30.03.2025), 15:00 Uhr und Freitag (04.04.2025), 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Keller eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Römerstraße. Nach bisherigem Stand blieben sie ohne Beute. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Gegen Außenspiegel getreten

Zwei offensichtlich alkoholisierte Männer traten am Freitagabend (04.04.2025) gegen 21:40 Uhr gegen einen Außenspiegel eines grauen Fiat Punto, der in der Griedeler Straße in Höhe der Hausnummer 17 parkte. Am Fiat entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Die beiden Männer gingen daraufhin weiter in Richtung Schloßstraße. Beide seien älter als 30 Jahre und hätten sehr kurze Haare beziehungsweise eine Glatze. Einer der beiden habe einen gestreiften Pullover getragen. Die Polizei in Butzbach erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06033 70430).

Hirzenhain: Geldbörse aus VW gestohlen

Aus einem unverschlossenen grauen VW Tiguan griff sich ein Dieb in der Zeit von Samstag (05.04.2025), 18:00 Uhr bis Sonntag (06.04.2025), 08:00 Uhr eine Geldbörse. Der Tiguan parkte in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480). Die Polizei empfiehlt, beim Verlassen des Autos dieses immer zu verschließen und sich zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch Chancen und Anreize der Diebe.

Karben: Einbruchsversuch am Schloss

Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Sonntag (30.03.2025) und Sonntag (06.04.2025), 15:30 Uhr in das Degenfeldsche Schloss in Groß-Karben einzudringen. Sie scheiterten an der Eingangstür, beschädigten diese jedoch durch die Aufbruchsversuche. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06101 54600 an die Polizei in Bad Vilbel wenden.

Wöllstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zeugen informierten am Sonntagabend (06.04.2025) gegen 18:00 Uhr die Polizei in Friedberg über einen beschädigten Zigarettenautomaten in der Niddastraße in Nieder-Wöllstadt. Diebe hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und eine unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld gestohlen. Der genaue Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Die Polizei in Friedberg erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Münzenberg: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Ein 60-jähriger Ford-Fahrer aus Hofgeismar befuhr am Samstag (05.04.2025) gegen 10:30 Uhr die L 3053 aus Richtung Lich kommend in Richtung Ober-Hörgern. Nach ersten Ermittlungen übersah er beim Linksabbiegen auf die L 3136 in Richtung Münzenberg den entgegenkommenden Volvo C30 einer 31-jährigen Licherin. Die Volvo-Fahrerin sowie ihr 28-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit.

Bad Nauheim - B 3: Wohnmobil kollidiert mit Golf

Zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem VW Golf kam es am Sonntag (06.04.2025) gegen 11:40 Uhr. Ein 65-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz war mit seinem Wohnmobil auf dem linken Fahrstreifen der B 3 in Fahrtrichtung Friedberg unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zur Folge übersah er beim Fahrstreifenwechsel den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Golf eines 52-jährigen Friedbergers. Der Golf kam dadurch von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 EUR.

Rosbach: Lack zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am vergangenen Donnerstag (03.04.2025) in der Homburger Straße in Ober-Rosbach den Lack eines schwarzen Skoda Fabia. Das Fahrzeug war zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 68 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

