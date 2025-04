POL-WE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 08.04.2025, 12:08 Uhr)

Friedberg (ots) - Friedberg: Am Morgen eingebrochen Zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte ein Einbrecher am Samstag (05.04.2025) die Terrassentür eines Wohnhauses in der Pfingstweide und gelangte so in mehrere Räume. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und ...

