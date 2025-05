Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschter Rollerfahrer nach kurzer Flucht gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte wurden am Donnerstagabend auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der gerade dabei war, in den Geranienweg abzubiegen. Als der Mann die Streife entdeckte, wollte er sich über den Mennonitenweg davonmachen. Die Ordnungshüter holten ihn ein und unterzogen ihn dort einer Kontrolle. Ermittlungen ergaben, dass aktuell kein Versicherungsschutz für den Elektroroller bestand. Des Weiteren machte der 40-jährige Fahrer den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Mit dem Verdacht konfrontiert, bestätigte der Mann, erst am Mittag Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten nahmen den Rollerfahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 40-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der sogenannten "Trunkenheitsfahrt" rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell