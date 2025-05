Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unachtsamkeit führt zu verletztem Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall in der Burgstraße endete am Donnerstagnachmittag mit einem verletzten Fahrradfahrer. Wie bisher bekannt ist, war der Zweiradfahrer gegen 14:30 Uhr auf dem Fahrradweg unterwegs. Der Fahrer eines Pkw stand mit seinem Wagen in einer angrenzenden Parklücke. Als der 40-Jährige die Fahrzeugtür öffnete, achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Der 22-Jährige auf seinem Bike konnte der Tür nicht mehr ausweichen und stieß mit ihr zusammen. Hierbei verletzte sich der junge Mann. Der Autofahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

