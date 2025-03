BPOLI-KA: Kaum verhaftet, schon neue Strafanzeige bekommen

Mannheim (ots) - Sonntagmorgen (2. März) soll ein 30-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof Rettungskräfte angegriffen haben. Zuvor sei der Mann nicht ansprechbar im Zug gewesen. Bundespolizisten haben den Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 5:20 Uhr habe sich der polnische Staatsangehörige in der S9 am Mannheimer Hauptbahnhof aufgehalten. Da der Mann nicht ansprechbar gewesen sei, alarmierten Mitarbeiter der Deutschen ...

mehr