BPOLI-KA: Mann greift Rettungsdienst an

Heidelberg (ots) - Am Mittwochvormittag (26. Februar) ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen gekommen. Anschließend hat ein 44-jähriger Tatverdächtige den Geschädigten mit einem Messer bedroht. Gegen 11 Uhr befand sich der 33-jährige aus Korea stammende Geschädigte in der Überführung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit ...

mehr