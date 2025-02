Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzung und Bedrohung am Hauptbahnhof

Am Mittwochvormittag (26. Februar) ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen gekommen. Anschließend hat ein 44-jähriger Tatverdächtige den Geschädigten mit einem Messer bedroht.

Gegen 11 Uhr befand sich der 33-jährige aus Korea stammende Geschädigte in der Überführung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit heraus, griff der 44-jährige türkische Staatsangehörige den Geschädigten unvermittelt an. Hierbei traktierte der Tatverdächtige den 33-Jährigen mit Schlägen und Tritten in Gesicht und Bauch.

Nur durch das schnelle und deutliche Einschreiten Reisender konnten die Attacken vorerst unterbunden werden.

Nach scheinbarer Beruhigung der Lage zog der 44-Jährige ein circa sieben Zentimeter langes Messer aus seinem Schuh und bedrohte damit den Geschädigten. Dieser flüchtete in Richtung Bahnhofsvorplatz, wohin ihm der Tatverdächtige folgte.

Zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Landespolizei erreichten den Hauptbahnhof mit starken Kräften und nahmen den Tatverdächtigen an der Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof fest. Hierbei wurde auch das mitgeführte Messer sichergestellt. Im Anschluss übernahmen zuständigkeitshalber Beamte der Bundespolizei den 44-Jährigen.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 44-Jährige keinen legalen Aufenthalt für das Bundesgebiet begründen kann.

Aufgrund des psychischen Zustands des Tatverdächtigen wurde dieser einer Spezialklinik zugeführt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie wegen unerlaubten Aufenthaltes.

