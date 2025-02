Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Handy geklaut - Schüsse aus Gaspistole + Straßenraub mit Messer + Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Gürteln + Einbrüche + Autoaufbrüche + weitere

Gießen (ots)

Gießen: Handy geklaut - Schüsse aus Gaspistole

Am Freitag (21.2.) gegen 18 Uhr kam es zu einem Handydiebstahl in der Robert-Sommer-Straße. Auf der Straße traf sich ein 35-Jähriger im Rahmen eines Handyverkaufs mit dem mutmaßlichen Käufer. Dieser wurde von einer weiteren Person begleitet. Der Unbekannte nahm das Handy an sich und gab vor, es überprüfen zu wollen. Als er das Handy übergeben bekam, rannte er damit davon. In diesem Moment schoss sein Begleiter nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Gaspistole in Richtung des 35-Jährigen und rannte ebenfalls davon. Trotz leichter Verletzung verfolgte der Mann den Schützen. Daraufhin schoss der Kriminelle erneut in Richtung des 35-Jährigen. Der Schütze stieg sodann in einen schwarzen BMW M2, an dessen Heck sich kein Kennzeichen befand, und raste davon.

Der Mann mit der Pistole wurde als etwa 20 Jahre alt und leicht kräftig beschrieben. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Mütze, einen Jogginganzug und schwarze Schuhe. Er führte eine silberfarbene Pistole mit. Zu seinem Begleiter liegt bislang keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Flüchtigen geben? Wer kann Angaben zum für die Flucht genutzten, schwarzen BMW M2 machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Straßenraub mit Messer

Am Samstag (22.2.) kam es am Marktplatz zu einem Straßenraub, bei dem ein 18-Jähriger eine Schnittwunde erlitt. Den Angaben des Opfers zufolge drängte eine Gruppe von etwa zehn Personen den 18-Jährigen gegen 18 Uhr von der Bushaltestelle in Richtung Burggraben. Dort schlugen und traten die Personen auf ihr Opfer ein. Sie raubten ihm Bargeld und rannten über den Burggraben in Richtung Kirchenplatz davon. Der Überfallene erlitt eine Schnittverletzung an der Hand, die mutmaßlich von einem Messer verursacht wurde.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Raub bemerkt? Wer kann Angaben zu der flüchtigen Personengruppe machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Einbrecher erbeutet Schmuck

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses brach ein Einbrecher in Großen-Linden auf. Zwischen Freitag (21.2.), 17.30 Uhr und Samstag, 2.35 Uhr, erbeutete der Unbekannte u.a. Schmuck aus dem Haus in der Hermesdorfer Straße. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Wieseck

Am Freitag (21.2.) stieg ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Wieseck ein. Der Kriminelle brach zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr eine Terrassentür des Hauses im Burgenring auf. Er durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen, noch unklar ist, ob er etwas mitnahm. Anschließend flüchtete er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Auto geklaut

Einen schwarzen Ford klaute ein Unbekannter am Wochenende in Lich. Der Focus (Baujahr 2011) parkte zwischen Samstag (22.2.), 17 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Unterstadt. An dem Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen GI-JB 1209.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Ford Focus und der Kennzeichenschilder machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Staufenberg: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen Freitag (21.2.), 22 Uhr und Samstag, 8.45 Uhr, brach ein Unbekannter in einen Getränkemarkt in der Straße am Schiffenweg ein. Nachdem der Einbrecher die Eingangstür aufgebrochen hatte, suchte er im Inneren nach Wertgegenständen. Nachdem er sich erfolglos an einem Tresor zu schaffen machte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Firmeneinbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.2.), 21 Uhr und Samstagmorgen, 7.15 Uhr, drang ein Einbrecher in eine Firma für Baustoffe in Rodheim-Bieber ein. Der Unbekannte hebelte an einer Tür, die jedoch standhielt. Daraufhin begab er sich zum Haupteingang der Firma in der Straße An der Amtmannsmühle und brach eine dortige Tür auf. Zuvor hatte der Kriminelle Bewegungsmelder abmontiert. Er erbeutete Bargeld und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Bargeld erbeutet

Bei einem Einbruch in einen E-Zigarettenladen erbeutete ein Krimineller Bargeld. Der Unbekannte schlug eine Scheibe des Ladens in der Grünberger Straße 87 ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Aus dem Inneren nahm er einen Tresor mit. Er entkam unbemerkt. Der Einbrecher schlug zwischen Samstag (22.2.), 19 Uhr und heute, 5.55 Uhr, zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Gürteln

Am Freitag (21.2.) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Marktplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die Gruppen gegen 22.50 Uhr in Streit, in der Folge schlugen sie aufeinander ein. Dabei sollen sie Gürtel zum Schlagen eingesetzt haben, auch soll mit Pfefferspray gesprüht worden sein. Eingesetzte Streifen kontrollierten noch vor Ort insgesamt sieben Personen. Alle erhielten im Anschluss Platzverweise, die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Ein 18-Jähriger musste verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei Zeugen.

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Schriftzug gesprüht

Aufrufe, die FDP zu wählen, sprühte ein Unbekannter mit Farbe in der Ludwigstraße auf den Boden. Die teils bis zu 3 Meter großen Schriftzüge wurden am Freitag (21.2.) gegen 15.30 Uhr bemerkt, es ist noch unklar, wann genau sie aufgesprüht wurden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Passat aufgebrochen

Eine Tasche und ein Tablet klaute ein Unbekannter aus einem VW in Watzenborn-Steinberg. Zwischen Sonntag (23.2.), 21.30 Uhr und heute Morgen, 8.42 Uhr, schlug der Unbekannte eine Scheibe des Passats in der Gießener Straße ein. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Werkzeuge geklaut

Auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Philipp-Reis-Straße brach ein Dieb einen Ford auf. Aus dem Transit nahm er einen Werkzeugkoffer mit, nachdem er eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatte. Der weiße Transporter parkte dort zwischen 21.2. und heute Morgen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Buswartehäuschen beschädigt

Ersten Ermittlungen zufolge zwischen 11 Uhr und 13 Uhr zerstörte ein Unbekannter gestern eine Scheibe eines Buswartehäuschen an der Haltestelle "Gewebepark Ost" an der Kreisstraße 28 in Wettenberg (Linie 801/802). Eine Streife bemerkte den Schaden im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gegen kurz nach 13 Uhr, es ist noch unklar, wann genau die Scheibe beschädigt wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ermittlungsverfahren im Kontext einer Wahlkampfveranstaltung

Im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Seltersweg am Samstag (22.2.) bildete sich spontaner Gegenprotest von in der Spitze 25 Personen. Während der Versammlung streckte ein Passant gegen 13 Uhr den rechten Arm mit geballter Faust aus und rief lautstark "Alles für Deutschland" in Richtung des Gegenprotests. Zeugen sprachen in der Nähe eingesetzte Polizeibeamte auf den Vorfall an. Die Beamten unterzogen den Mann daraufhin einer Kontrolle. Gegen den 56-jährigen deutschen Staatsangehörigen leiteten sie zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ein. Zuvor stellten die Einsatzkräfte Personalien eines Beteiligten des AfD-Standes fest, da dieser einen Teilnehmenden des Gegenprotests geschubst haben soll. Diesbezüglich leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Anlässlich der Spontanversammlung sowie eines letztjährigen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Körperverletzung zum Nachteil eines Beteiligten des AfD-Stands stellten die Einsatzkräfte Personalien bei Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern des Gegenprotests fest. Gegen 14 Uhr wurde der Wahlkampfstand abgebaut, der Gegenprotest löste sich kurz danach auf, es kam zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell