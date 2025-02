Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Reizgas bei größerer Auseinandersetzung gesprüht - Zeugensuche

Gießen (ots)

Gießen: Reizgas bei größerer Auseinandersetzung gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Gestern kam es zu einer größeren Auseinandersetzung im Bereich des Einkaufszentrums in der Neustadt. Der Sicherheitsdienst des Zentrums informierte die Polizei gegen 19.30 Uhr über eine größere Schlägerei von etwa 20-30 Personen im Bereich des Nachtzugangs. Die meisten Beteiligten flohen vor Eintreffen der ersten Streifen. Vor Ort trafen die Beamten insgesamt vier Personen an. Zwei davon gaben an, mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Die Angreifer, die alle etwa 16-18 Jahre alt gewesen sein sollen, seien alle in Richtung Innenstadt geflohen. Die beiden leicht verletzten 18-Jährigen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wer kann Angaben zu den Angreifern und Hintergründen machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

