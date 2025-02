POL-GI: Einbrecher festgenommen - U-Haft + LKW-Unfall + Werkzeuge aus Sprinter geklaut

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Einbrecher festgenommen - U-Haft

Am frühen Sonntag (16.2.) machte sich ein Unbekannter an einer Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Hindemithstraße zu schaffen. Gegen 3.35 Uhr bemerkte ein Anwohner den Einbrecher und sprach ihn an, woraufhin der Mann sofort flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Gegen 4.20 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Max-Reger-Straße, dass ein Fremder auf seinem Balkon stand und offenbar versuchte, in seine Wohnung einzudringen. Als der Kriminelle den Anwohner bemerkte, flüchtete er. Der Anwohner verfolgte den Einbrecher und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Einbrecher fest. Der 15-Jährige musst mit zur Dienststelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rechnen die Ermittler ihm einen weiteren, versuchten Wohnungseinbruch zu, der gegen 3 Uhr in der Straße Wingertshecke stattfand.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler der Kriminalpolizei den 15-Jährigen gestern einer Richterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Die Beamten brachten den Jugendlichen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Rabenau/L3126: LKW-Unfall

Ein 55-jähriger LKW-Fahrer fuhr gestern auf der Landesstraße 3126 von Odenhausen in Richtung Geilshausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ihm gegen 13.30 Uhr auf der Strecke ein Tanklaster entgegen, der aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 55-Jährige versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Der Tanklaster stieß gegen den Außenspiegel und das Heck des LKW. Dessen Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte am Steuer des weißen Tanklasters, der eine rot-gelbe Aufschrift hatte, einfach in Richtung Odenhausen davon.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Tanklaster und dessen Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Buseck: Werkzeuge aus Sprinter geklaut

Eine Säge sowie einen Bohrhammer erbeutete ein Autoaufbrecher in Großen-Buseck. Der Unbekannte schlug eine Seitenscheibe eines Mercedes ein und verschaffte sich so Zugriff auf die im Transporter gelagerten Werkzeuge. Der weiße Sprinter parkte zwischen gestern, 17.40 Uhr und heute Morgen, 6.50 Uhr, in der Marburger Straße.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

