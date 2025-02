Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wahlplakate geklaut

Gießen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei gestern Abend mit, dass sich mehrere Personen in Allendorf an Wahlplakaten zu schaffen machen. Er konnte beobachten, wie vier Unbekannte gegen 20 Uhr aus einem Fahrzeug ausstiegen und ein Wahlplakat in der Kleinlindener Straße abrissen. Das Plakat nahmen sie mit und fuhren davon. Im Rahmen der Fahndung konnte das beschriebene Auto mit den Insassen durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten fanden vier unbeschädigte Wahlplakate der AfD im Kofferraum des Pkw. Diese hatten die die vier Tatverdächtigen (16, zweimal 17 und 18 Jahre alt) offenbar kurz zuvor abgehängt. Die Beamten stellten die Plakate sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die vier Personen ein. Im Anschluss übergaben sie die drei Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell