POL-GI: Scheckübergabe: Konzertbesucher spenden 3.000 Euro an Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen

Gießen (ots) - Linden: Feuer auf Schultoilette Gegen 10:20 Uhr erhielt die Gießener Polizei Mitteilung über einen Brand in der Anne-Frank-Schule in Großen-Linden. Die Feuerwehr stellte am Einsatzort einen brennenden Mülleimer in einem Toilettenraum fest. Das Feuer konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Da sich der Rauch in angrenzenden Räumen des Schulgebäudes ausbreitete, wurde die Schule geräumt. ...

