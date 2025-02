Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: An Ladentür gehebelt + Einbruchsversuch in Gaststätte + Raser flüchtet + Schriftzüge gesprüht

Gießen (ots)

Gießen: An Ladentür gehebelt

Heute früh gegen 1.30 Uhr löste die Alarmanlage eines Supermarktes in der Marktstraße aus. Auf Nachschau stellte eine Streife Hebelmarken an einer Tür im rückwärtigen Bereich des Marktes fest. Der Einbrecher war noch vor Eintreffen der ersten Streife geflohen. Er gelangte nicht in das Innere des Supermarktes.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Einbruchsversuch in Gaststätte

Ein Unbekannter versuchte gestern in eine Gaststätte in Harbach einzubrechen. Er hebelte mehrfach an der Eingangstür in der Ettingshäuser Straße. Es gelang ihm jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Der Einbrecher schlug zwischen Mitternacht und 16.15 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Raser flüchtet

Einer Streife der Polizeistation Gießen Nord fiel gestern früh gegen 3.20 Uhr ein Fahrzeug in der Gießener Straße in Lollar auf, da es mutmaßlich viel zu schnell fuhr. Die Streife versuchte, den Mercedes-Fahrer anzuhalten. Dieser trat jedoch aufs Gas und fuhr mit etwa 100 km/h durch eine 30er-Zone. Dabei missachtete er sämtliche Verkehrsregelungen. Nach kurzer Verfolgung stellte der Fahrer das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß in ein Feld. Die Beamten waren jedoch schneller, holten den 37-Jährigen ein und nahmen ihn fest. Es wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der folgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und möglicherweise zusätzlichen Drogenkonsum des Fahrers. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt durfte er nach Hause. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, neben des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkohol- und Drogenkonsums ermitteln die Beamten auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn.

Gießen: Schriftzüge gesprüht

Am Berliner Platz und am Lindenplatz stellte eine Streife der Wachpolizei heute Morgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr großflächig (mehrere Meter groß) auf den Boden gesprühte Schriftzüge fest, die zur Wahl der FDP aufrufen. Wann die Schriftzüge aufgesprüht wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

