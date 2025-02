Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Butzbach/Langgöns: Polizei sucht Besitzer von aufgefundenen Fahrrädern

Gießen (ots)

Mitte Januar fanden Passanten in der Langgönser Feldgemarkung in der Straße "Taunusblick" drei Fahrräder. Sie übergaben die Fahrräder an die Polizei. Bislang konnten die Eigentümer der Fahrräder nicht ermittelt werden. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Fahrräder aus Diebstählen stammen und ein Bezug in den Bereich Butzbach bestehen könnte. Es handelt sich um ein Herrenrad mit Nabenschaltung der Marke "Peugeot" in blau, ein schwarz-grün-pinkfarbenes Damenrad des Herstellers "Winora" mit Nabenschaltung sowie ein alufarbenes Damenrad der Marke "Agattu" mit Kettenschaltung. Personen, denen vor Mitte Januar eines der beschriebenen Räder abhanden gekommen ist oder die Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder geben können, werden gebeten sich an das Kommissariat 33 der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

