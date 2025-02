Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wohnungsbrände in der Nordstadt und in Wieseck + Polizisten angegriffen + Rechte Schmiererei auf Scheibe geschmiert + Unfallzeugen aus Linienbus gesucht

Gießen (ots)

Gießen: Wohnungsbrände in der Nordstadt und in Wieseck

Heute Morgen gegen 8 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Wohnungsbrand in der Karlsbader Straße. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss stand im Vollbrand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die betroffene Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird vorerst auf 80.000 Euro geschätzt. Brandermittler der Kriminalpolizei klären nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Gegen 9 Uhr kam es zu einem weiteren Wohnungsbrand in Wieseck. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Auch bei diesem Brand konnten alle Bewohner unverletzt aus dem Mehrfamilienhaus in der Straße Steinerne Brücke gelangen. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Nach aktuellen Erkenntnissen schließen die Ermittler einen technischen Defekt nicht aus, die Brandursache ist aber auch in diesem Fall noch nicht abschließend geklärt.

Gießen: Polizisten angegriffen

Nachdem es heute Morgen in einer Wohnung in der Rödgener Straße zu einer Körperverletzung gekommen war, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord gegen 2.25 Uhr einen Beteiligten. Während der Kontrolle schleuderte der 25-Jährige plötzlich mit seinem Rucksack in Richtung des Kopfes eines Polizisten. Der Beamte konnte noch rechtzeitig ausweichen. Zudem drohte der Mann den Einsatzkräften und beleidigte sie verbal. Diese brachten den 25-Jährigen daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Dabei versuchte der Angreifer, denselben Polizeibeamten ins Bein zu beißen. Dies verhinderten die Beamten, sie bleiben unverletzt. Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige musste mit zur Dienststelle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, anschließend an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Gießen: Rechte Schmiererei auf Scheibe geschmiert

Zwischen gestern, 18 Uhr und heute früh, 7.30 Uhr, schmierte ein Unbekannter ein Hakenkreuz und die Buchstaben "SS" auf eine Scheibe des Gießener Wahlkreisbüros der SPD am Kirchenplatz.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallzeugen aus Linienbus gesucht

In der Robert-Sommer-Straße kam es am Montag (17.2.) gegen 15.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem schwarzen Opel Insignia. Im Rahmen des Unfalls kam der 31-jährige Fahrradfahrer zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt an, es kam zu einer lautstarken Diskussion, im Anschluss fuhr der Mann einfach davon. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand ein Linienbus (näheres nicht bekannt) unmittelbar hinter den Unfallbeteiligten.

Die Ermittler suchen zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen und bitten insbesondere Personen aus dem beschriebenen Linienbus, sich an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu wenden.

Pierre Gath, Pressesprecher

