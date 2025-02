Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Straßenraub am Bahnhof + Geschädigter nach Betrug gesucht + Nachbarn bedroht - Abend endet in Zelle + Einbrüche

Gießen (ots)

Gießen: Straßenraub am Bahnhof

Eine Geldbörse samt Bargeld und ein Handy erbeuteten Unbekannte gestern bei einem Straßenraub vor dem Bahnhof. Gegen 22.30 Uhr kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu dem Angriff in Höhe der Bushaltestellen am Bahnhofsvorplatz. Bei dem Raub schlugen und traten den Angaben des 43-jährigen Opfers zufolge drei Männer auf ihn ein. Sie nahmen ihm Geldbörse und Handy weg und flüchteten. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Das Raubopfer sprach nach der Tat einen Passanten an, der die Polizei verständigte. Durch den Angriff erlitt der 43-Jährige Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich sowie an den Händen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat den Raub am Bahnhofsvorplatz mitbekommen? Wer kann Angaben zu den drei flüchtigen Männern machen?

Linden: Geschädigter nach Betrug gesucht

Ermittler der Gießener Kriminalpolizei suchen einen Geschädigten, der mutmaßlich um 30.000 Euro betrogen wurde. Hintergrund ist ein außerhessisches Ermittlungsverfahren, bei dem ein Geldabholer mutmaßlich am 8.11.2024 in Linden, oder der unmittelbaren Umgebung, die 30.000 Euro in bar bei einem unbekannten Geschädigten abgeholt hat. Der Geschädigte übergab das Geld vermutlich in dem Glauben, ein Investment über eine Onlineplattform getätigt zu haben. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Kreditanlagebetrugs und bitten die Person, die das Bargeld übergeben hat, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Laubach: Nachbarn bedroht - Abend endet in Zelle

Eine Ruhestörung heute früh endete für den Verursacher in der Gewahrsamszelle der Polizei. Wegen Lärms aus der Wohnung seines 33-jährigen Nachbarn begab sich ein Anwohner aus einem Mehrfamilienhaus in Laubach zu dessen Wohnung. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung gegen 2.20 Uhr drohte ihm der 33-Jährige mit einer Pistole. Der Anwohner begab sich in seine Wohnung zurück und verständigte die Polizei. Noch während der Einsatz anlief, kam der 33-Jährige eigenständig aus seiner Wohnung heraus, Streifenbeamte nahmen ihn widerstandslos fest. Die Pistole stellte sich als ungefährliche Spielzeugwaffe heraus. Der erheblich alkoholisierte Mann musste die Nacht zur Ausnüchterung schließlich in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Fernwald: Einbruch scheitert

In Steinbach scheiterte ein Einbrecher beim Versuch, ein Fenster einer Wohnung aufzubrechen. Am Dienstag (18.2.) zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Wiesgarten. Er kletterte über eine Regentonne an das im Hochparterre gelegene Wohnungsfenster und versuchte, dieses aufzuhebeln. Das Fenster hielt jedoch stand, der Einbrecher blieb erfolglos und entkam unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wettenberg: In Einfamilienhaus eingestiegen

Gestern zwischen 18 Uhr und 20 Uhr erbeutete ein Unbekannter Parfüm bei einem Einbruch in Launsbach. Der Kriminelle brach eine Kellertür des Einfamilienhauses in der Straße Am Weidacker auf. Dort knackte er weitere Türen und gelangte schließlich in die Wohnräume. Er durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen und nahm mehrere Flacons Parfüm mit. Er entkam unbemerkt.

Pierre Gath, Pressesprecher

