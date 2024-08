Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hecke geriet in Brand

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Freitag (16. August) geriet gegen 10.15 Uhr bei Arbeiten mit einem Gasbrenner eine Hecke in der Straße Kuchenheimer Markt in Euskirchen-Kuchenheim in Brand.

Ein 47-Jähriger aus Euskirchen entfernte mit dem Brenner Unkraut auf einem Grundstück von einem derzeit nicht bewohnten Einfamilienhaus.

Durch einen Funkensprung geriet hierbei eine Hecke in Brand.

Die Hecke und die sich dahinter befindliche Hauswand des Gebäudes wurden beschädigt.

Der Brand konnte von dem Mann eigenständig gelöscht werden.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

