BPOLI-KA: Mit gefälschtem Dokument und Haftbefehlen unterwegs

Meckesheim (ots) - Bereits am Abend des 22. Januars 2025 kam es im der S 51 zu Streitigkeiten zwischen einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und einem Reisenden. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 18:30 Uhr befand sich der 22-jährige österreichische Reisende am Bahnhof Meckesheim im Zug, welcher getrennt wurde. Der Reisende nutzte die hintere Wageneinheit, welche sodann als S 51 in Richtung ...

