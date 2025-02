Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Frau greift Reisenden an - Geschädigter gesucht

Karlsruhe (ots)

Freitagmorgen (14. Februar) hat eine 46-jährige Frau in der Haupthalle des Karlsruher Hauptbahnhofes einen bislang unbekannten Mann angegriffen. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Geschädigten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen die 46-jährige deutsche Staatsangehörige und der unbekannte Geschädigte gegen 09:20 Uhr an einem Stand in der Haupthalle aufeinander. Die Tatverdächtige ging den Mann an und zog an seinen Haaren. Mehrere Reisende schritten couragiert ein und der Geschädigte konnte sich lösen. Er setzte seinen Weg in Richtung Bahnsteigunterführung fort.

Die 46-jährige Frau ist polizeilich bekannt und in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Fällen in Erscheinung getreten. Mitarbeiter der Deutschen Bahn erteilten ihr ein Hausverbot für die nächsten zwei Jahre. Gegen sie wird zudem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell